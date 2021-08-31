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Охотник с секретным оружием! Кличко удивил фотографией из леса

Любомир Луканюк
31 августа, 23:27
Легендарный украинский боксер отправился вместе со своей собакой в лес по грибы. Вместе они охотятся на трюфели

Владимир на тихой охоте

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко опубликовал в соцсетях фото из леса. На нем боксер вместе с собакой.

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"Я охотник... Я охотник за трюфелями! А рядом со мной мое секретное оружие", – подписал снимок Владимир.

Напомним, Владимир Кличко не дрался в профи с тех пор, как в апреле 2017-го уступил нокаутом Энтони Джошуа. Тем не менее все это время украинец активно тренировался.

Недавно Кличко-младший намекнул на возобновление карьеры, заявив: "Мы все любим возвращения, не так ли?! Продолжайте болеть, и однажды, быть может, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя".

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