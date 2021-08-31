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Мисливець з секретною зброєю! Кличко здивував фотографією з лісу

Любомир Луканюк
31 серпня, 23:27
Легендарний український боксер вирушив разом зі своєю собакою в ліс по гриби. Разом вони полюють на трюфелі

Володимир на тихому полюванні

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко опублікував в соцмережах фото з лісу. На ньому боксер разом з собакою.

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"Я мисливець ... Я мисливець за трюфелями! А поруч зі мною моя секретна зброя", – підписав знімок Володимир.

Нагадаємо, Володимир Кличко не бився в профі з тих пір, як в квітні 2017-го поступився нокаутом Ентоні Джошуа. Проте весь цей час українець активно тренувався.

Нещодавно Кличко-молодший натякнув на відновлення кар'єри, заявивши: "Ми всі любимо повернення, чи не так?! Продовжуйте вболівати, і одного разу, можливо, я навіть знову почую, як ви вітаєте моє ім'я".

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