Охота на юную звезду Динамо: селекционеры Манчестер Сити заинтересовались бомбардиром "бело-синих"

Самба Диалло попал на карандаш селекционеров Манчестер Сити / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сенегальский вингер юношеской команды Динамо U-19 Самба Диалло попал в сферу интересов Манчестер Сити, об этом сообщил в своем Twitter журналист Сайку Сейди.

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По словам источника, это не все бонусы обрушившиеся на голову талантливого футболиста. Также 18-летний игрок подписал спонсорский контракт с Adidas.

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Ранее мы сообщали, как юноши Динамо разбомбили прославленную мюнхенскую Баварию на ее поле со счетом 4:0. А в первом туре "бело-синие" разбили лиссабонскую Бенфику 4:0. Весомый вклад в эти победы внес перспективный сенегалец, забивший три гола в двух матчах.

Добавим, что на этой неделе Диалло попал в сборную 2-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Что известно о юное даровании? 18-летний футболист является воспитанником академии Дару Салам, из которой перешел в стан украинского гранда в июле 2021 года. Динамо опередило в борьбе за футболиста такие клубы как Андерлехт, Лилль и Ренн.

На счету сенегальца также 2 гола в 4 матчах за сборные Сенегала U-20 и U-17.