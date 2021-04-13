Охладила упругое тело в водопаде: фото соблазнительной украинской волейболистки

Длинноногая украинская волейболистка Людмила Осачук скучает по лету. Пока за окном пасмурно и срывается дождь, красавица из Луцка поднимает настроение себе и своим поклонникам горячим кадрами из личной коллекции. На них девушка позирует у подножья водопада в сексуальном черном купальнике, который подчеркивает ее фигуру.
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"Поднимаем архивы. А если честно просто хочется уже лета", – подписала фото в черном купальнике на своей страничке в Instagram Людмила
Напомним, что одна из самых красивых волейболисток чемпионата Украины Осачук выступает за волейбольную команду Суперлиги из Луцка Волынь-Университет-ОДЮСШ на позиции доигровщика. Становилась серебряным призером чемпионата и дважды получала бронзовые награды.
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