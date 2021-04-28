"Ох, как оно хрустит!" Ирине Морозюк в прямом эфире сделали пластику лица (видео)

Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Экс-жена бывшего капитана Динамо Николая Морозюка Ирина, регулярно публикующая откровенные снимки со своими формами, показала очередное пикантное видео – как ей делают пластику на лице.
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В инстаграм-сториз Ирина Морозюк в прямом эфире позволила своим фолловерам наблюдать за тем, как в косметологическом салоне ей вводят инъекции в скулу.
Ощущения у Ирины в этот момент были явно не из приятных, но, судя по всему, она считает, что красота требует жертв.
"Ох! Как оно хрустит!" – произнесла Морозюк
"По кости иду", – объяснила дискомфорт Ирины в этот момент врач-косметолог
Ирина Морозюк после инъекций
Ранее Ирина Морозюк признавалась, что прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы увеличить грудь.
"В старших классах, когда девочки становятся уже похожими на девушек, я отставала в этом. У меня, конечно, присутствовали комплексы. Приходилось носить одежду, скрывающую отсутствие всех выпуклостей на моем теле"
"Спустя время, когда я поняла, что это мне абсолютно не мешает быть привлекательной для парней, все, конечно, изменилось"
"Потом я познакомилась с моим будущим мужем, мы разговорились на тему увеличения груди и от него поступило предложение о пластике: "Любимая, у тебя очень красивая, маленькая грудь, но если ты хочешь больше, то я не против". И через месяц я уже была с красивым вторым размером"
"Операция прошла замечательно, за исключением того, что немного неприятно отходила от наркоза", – рассказывала Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Ирина Морозюк / Фото: Instagram
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