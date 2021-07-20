Ого! Изменили девиз Олимпийских игр, придуманный почти 130 лет назад

Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет на сессии в Токио утвердил изменение текста девиза Олимпийских игр. Это произошло накануне летней Олимпиады в Японии, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. Ранее из-за допинга Украина потеряла еще одну звезду на Играх.

Читайте также: Олимпиада-2020: где, когда и во сколько смотреть церемонию открытия

Ранее девиз ОИ звучал как: "Быстрее, выше, сильнее". Теперь же: "Быстрее, выше, сильнее — вместе". Об этом сообщает Inside the Games.

"Это эпохальное событие", – отметил глава МОК Томас Бах, по чьей инициативе был изменен девиз. Решение было принято единогласно

Отметив, что "быстрее, сильнее, выше" впервые было сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира. Этот девиз был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.

Ранее мы сообщали, на Олимпиаде продукты для сборной Кореи будут проверять на радиацию.