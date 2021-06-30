Огненная перекличка футболистов и фанатов сборной Украины

Украинские футболисты вышли в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в дополнительное время Швецию. После матча игроки и фанаты устроили яркое шоу

Футболисты благодарят болельщиков за поддержку / Фото: REUTERS

Сборная Украины уже добралась до четвертьфинала чемпионата Европы. Наша команда в драматическом поединке обыграла Швецию – 2:1. Победный гол украинцы забили в самом конце дополнительного времени. После подачи Зинченко с левого фланга, гол забил Довбик.

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После финального свистка футболисты сборной Украины вместе с Андреем Шевченко подошли к трибунам арены в Глазго, чтобы поблагодарить болельщиков. Поскандировали вместе "У-кра-и-на! У- кра-и-на!". Вышло очень эмоционально.

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Сборная Украины благодарит фанатов за поддержку

Следующим соперником сборной Украины станет Англия. Команды встретятся в субботу, 3 июля, в Риме. Начало в 22:00. Смотрите все пары 1/4 финала Евро-2020.