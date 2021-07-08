Официально! Серхио Рамос – в ПСЖ: зарплата и срок контракта

Серхио Рамос - игрок ПСЖ / Фото: Twitter
Ну, вот трансферная бомба и взорвалась! Экс-капитан Реала Серхио Рамос на правах свободного агента подписал контракт с ПСЖ.
Как сообщает сайт парижского клуба, соглашение с 35-летним испанским защитником рассчитано на два года – до лета 2023-го.
По данным издания Sport.es, годовая зарплата Рамоса в Париже составит 10,5 млн евро. То есть суммарно он должен заработать 21 млн.
"Я очень рад присоединиться к Пари Сен-Жермен, – заявил Серхио Рамос после подписания контракта. – Это большое изменение в моей жизни, новый вызов, и этот день я никогда не забуду. Я очень горжусь тем, что стал частью этого амбициозного проекта, команды с таким большим количеством великих игроков. ПСЖ уже зарекомендовал себя на высшем уровне. Хочу помочь клубу выиграть как можно больше трофеев"
Напомним, Серхио Рамос защищал цвета Реала с 2005 года. Он пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны и четырежды – Суперкубок. Четыре раза Рамос вместе с Реалом выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и четыре раза клубный чемпионат мира.
Последний сезон защитник не может записать себе в актив. Реал не выиграл ни одного турнира, а сам Рамос оказался вне заявки сборной Испании на Евро-2020.
Смотрите, как Испания без Рамоса вылетела с Евро-2020