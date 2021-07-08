Официально! Серхио Рамос – в ПСЖ: зарплата и срок контракта

35-летний центрбек, выигравший четыре Лиги чемпионов с Реалом, теперь постарается помочь добыть этот трофей парижанам – Рамосу заплатят 21 млн евро за два года

Серхио Рамос - игрок ПСЖ / Фото: Twitter

Ну, вот трансферная бомба и взорвалась! Экс-капитан Реала Серхио Рамос на правах свободного агента подписал контракт с ПСЖ.

Как сообщает сайт парижского клуба, соглашение с 35-летним испанским защитником рассчитано на два года – до лета 2023-го.

По данным издания Sport.es, годовая зарплата Рамоса в Париже составит 10,5 млн евро. То есть суммарно он должен заработать 21 млн.

"Я очень рад присоединиться к Пари Сен-Жермен, – заявил Серхио Рамос после подписания контракта. – Это большое изменение в моей жизни, новый вызов, и этот день я никогда не забуду. Я очень горжусь тем, что стал частью этого амбициозного проекта, команды с таким большим количеством великих игроков. ПСЖ уже зарекомендовал себя на высшем уровне. Хочу помочь клубу выиграть как можно больше трофеев"