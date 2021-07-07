Трансферная бомба вот-вот взорвется! Рамос приехал в офис ПСЖ

Легендарный защитник Реала Серхио Рамос продолжит свою карьеру во Франции, футболист приехал в Париж на подписание контракта с Пари Сен-Жермен

Серхио Рамос перебирается в Париж / Фото: Instagram

Бывший защитник Реала Серхио Рамос прибыл в Париж для подписания контракта с Пари Сен-Жермен. 35-летний футболист сегодня приехал в офис французского клуба, где его ждали болельщики.

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Фанаты бурно встретили появление Рамоса, а сам футболист ответил им приветствием. Защитник перейдет в ПСЖ на правах свободного агента.

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SERGIO RAMOS, en OFICINAS DEL PSG. Anuncio INMINENTE .



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Серхио Рамос защищал цвета Реала с 2005 года. Он пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны и четырежды – Суперкубок. Четыре раза Рамос вместе с Реалом выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и четыре раза клубный чемпионат мира.

Последний сезон защитник не может записать себе в актив. Клуб не выиграл ни одного турнира, а сам Рамос оказался вне заявки сборной Испании на Евро-2020.