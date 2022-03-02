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Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Официально: Ракицкий разорвал контракт с Зенитом из-за "тяжелой семейной ситуации"

Анатолий Дерека
2 марта, 17:07
Украинский защитник четыре года играл в стране-агрессоре, однако массовое вторжение России на его Родину он игнорировать не смог

Ярослав Ракицкий / Фото: Getty Images

Зенит официально объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким. Об этом стало известно на Instagram-страничке клуба из Санкт-Петербурга.

Сообщается, что сегодня Ярослав попросил клуб досрочно прекратить действие его контракта. Причиной называется "тяжелая семейная ситуация".

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Клуб, чьим владельцем является пропутинская компания "Газпром", поблагодарил Ракицкого за профессиональное и страстное отношение к игре. Кроме того, Зенит пожелал благополучия родным и близким футболиста.

О том, собирается ли Газпром призвать Путина вывести войска из Украины ради наступления благополучия украинцев, клуб решил умолчать. 32-летний защитник отправился в Санкт-Петербург в 2018 году, когда уже шла агрессия России против Украины на Донбассе и в Крыму.

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За это время Ракицкий всячески избегал вопросов о ситуации в Украине и даже лишился места в национальной команде. Впрочем, вторжение армии РФ в нашу страну развязало язык Ярославу и он открыто высказался о том, что Россия – агрессор для Украины.

За эти четыре года футболист отыграл за Зенит 108 матчей, отметившись семью голами. С командой из Санкт-Петербурга Ярослав выиграл 6 трофеев, трижды став чемпионом местной лиги.