18 января 22:00 Онлайн
Брайтон 1
Челси 1
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 14:30 Онлайн
Эвертон --
Астон Вилла --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сити --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 16:00 Онлайн
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00 Онлайн
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 18:30 Онлайн
Герта --
Бавария --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Однорукий бандит отправил украинца тренером в Казахстан

Андрей Трофимов
19 января, 12:47
В Казахстан, где с помощью российских войск были подавлены протесты, уехал работать бывший коуч ковалевского Колоса Руслан Костышин

Костышин стал тренером Аксу / Фото: Instagram

Дебютант высшего футбольного дивизиона Казахстана клуб Аксу из одноименного города Павлодарской области объявил о назначении украинца Руслана Костышина главным тренером.

Читайте также: Нет живого места: боец MMA из Казахстана в тяжелом состоянии после избиения ОМОНом

Реклама

Судя по презентации Костышина на странице Аксу в Instagram, его назначение – дело случая.

В ролике игровой автомат под названием "Однорукий бандит" выдает различные комбинации из Хосепа Гвардиолы, Юргена Клоппа, Томаса Тухеля, пока, наконец, не выпадают три картинки с изображением Костышина.

Бинго! 45-летний экс-наставник Колоса Костышин – новый коуч Аксу.

Реклама

Отметим, что Аксу – клуб-младенец, основан лишь в 2018 году.

Примечательно, что в прошлом году Колос под руководством Костышина по пенальти проиграл в Лиге конференций другому казахстанскому клубу – карагандинскому Шахтеру, но та неудача украинского тренера не помешала его приходу в чемпионат этой страны.

Реклама

Самого же Костышина не смутила накаленная ситуация в Казахстане, где, напомним, 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо, впоследствии подавленные при помощи войск России и других союзников Казахстана по ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

Протесты в Казахстане