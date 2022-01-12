Нет живого места: боец MMA из Казахстана в тяжелом состоянии после избиения ОМОНом

В Сети появились фото избитого бойца MMA из Казахстана Куата Хамитова, которого сегодня задержала полиция по обвинению в организации беспорядков

Куат Хамитов пострадал от ОМОНа / Фото: Коллаж: Сегодня

Десять омоновцев прорвались в дом бойца, избили его, связали руки и ноги и утащили с собой.

Спустя несколько часов боец был освобожден. Однако его внешний вид приводит в ужас – лицо и тело спортсмена укрыто ссадинами и ранами, сообщает Telegram-канал БАСЕ.

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"Он избит, нет живого места, на лбу кость вмята в череп. Ничего не помнит, меня спрашивает: "Мама, когда я пришел домой? Откуда я пришел?" Папа говорит, ни одного живого места, нужно ложиться в больницу", – рассказала мать потерпевшего.

Ранее Куат Хамитов открыто высказывал свою поддержку протестующим в Казахстане.

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Напомним, что казахстанские бойцы UFC Дамир Исмагулов и Шавкат Рахмонов поддержали митинги, которые сейчас проходят в крупных городах страны.