Однорукий бандит відправив українця тренером до Казахстану

Костишин став тренером Аксу / Фото: Instagram

Дебютант найвищого футбольного дивізіону Казахстану клуб Аксу з однойменного міста Павлодарської області оголосив про призначення українця Руслана Костишина головним тренером.

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Судячи з презентації Костишина на сторінці Аксу в Instagram, його призначення – справа випадку.

У ролику ігровий автомат під назвою "Однорукий бандит" видає різні комбінації з Хосепом Гвардіолою, Юргеном Клоппом, Томасом Тухелем, поки що нарешті не випадають три картинки із зображенням Костишина.

Бінґо! 45-річний екснаставник Колоса Костишин – новий коуч Аксу.

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Зазначимо, що Аксу – клуб-немовля, заснований лише 2018 року.

Примітно, що минулого року Колос під керівництвом Костишина у серії пенальті програв у Лізі конференцій іншому казахстанському клубу – карагандинському Шахтарю, але та невдача українського тренера не завадила його появі у чемпіонаті цієї країни.

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Самого ж Костишина не збентежила ситуація в Казахстані, де, нагадаємо, 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне, згодом придушені за допомогою військ Росії та інших союзників Казахстану з ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку).