Одно слово, которое идеально описывает руководство орков. Версия Ольги Харлан

Ольга Харлан нашла подходящее слово для Лаврова / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня после встречи глав МИД Украины и России в Турции (договориться о прекращении огня не удалось) представитель страны-агрессора Лавров в очередной раз соврал:

"Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали..."

На эти лживые слова отреагировала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан. Она охарактеризовала главу внешнеполитического ведомства орков одним словом.

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"Эту ложь даже комментировать не хочется. А нет, хочется только одним словом – д*****б", – написала Харлан.

Ранее Ольга Харлан опубликовала видео с обращением к своим российским подписчикам. В сториз Instagram спортсменка показала россиянам всю правду о "миротворческой операции" – кадры обстрела мирных домов Харькова из "Градов".

Интересно, что пока спортсмены осуждают агрессора и призывают остановить Путина, знаменитый боксер Василий Ломаченко окончательно ударился в религию. После двух недель жестокой войны, развязанной путинскими войсками в Украине, Василий в Instagram написал "Господи помилуй нас грешных" и добавил видео пятиминутной проповеди. Еще и снабдил запись геотегом "Православие и любовь".