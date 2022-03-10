Одне слово, яке ідеально описує керівництво орків. Версія Ольги Харлан

Ольга Харлан знайшла правильне слово для Лаврова / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні після зустрічі глав МЗС України та Росії в Туреччині (домовитися про припинення вогню не вдалося) представник країни-агресора Лавров вкотре збрехав:

"Чи ми плануємо нападати на інші країни? На інші країни ми нападати не плануємо. Ми і на Україну не нападали..."

На ці брехливі слова відреагувала олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Вона охарактеризувала лаву зовнішньополітичного відомства орків одним словом.

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"Цю брехню навіть коментувати не хочеться. А ні, хочеться лише одним словом – д*****б", – написала Харлан.

Раніше Ольга Харлан опублікувала відео зі зверненням до своїх російських підписників. У сторіз Instagram спортсменка показала росіянам всю правду про "миротворчу операцію" – кадри обстрілу мирних будинків Харкова з "Градів".

Цікаво, що поки спортсмени засуджують агресора і закликають зупинити Путіна, знаменитий боксер Василь Ломаченко остаточно вдарився у релігію. Після двох тижнів жорстокої війни, розв'язаної путінськими військами в Україні, Василь у Instagram написав "Господи помилуй нас грішних" та додав відео п'ятихвилинної проповіді. Ще й забезпечив запис геотегом "Православ'я та любов".