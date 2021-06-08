Одно лицо! Зинченко показал УЗИ своего малыша

Малыш еще не родился, но уже можно утверждать – как же он похож на своего папу! Посмотрите, какое чудо ждут лидер сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада

Зинченко и снимок УЗИ его малыша / Фото: Instagram

После победы над Кипром 4:0 Александр Зинченко опубликовал УЗИ животика своей беременной супруги Влады, которой он посвятил свой гол с пенальти в этом матче.

Снимок ультразвукового исследования плода "совпадает" с тем, как именно Александр Зинченко отпраздновал гол киприотам.

Напомним, футболист Манчестер Сити сделал жест "буратино" и высунул язык – прям как малыш в животике у Влады Зинченко на снимке УЗИ. Малыш еще не родился, но уже можно утверждать – как же он похож на своего папу!

"На одной волне с малышом", – написал у себя в Instagram Александр Зинченко

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Смотрите, как Влада Зинченко реагировала на пенальти Александра в матче с Кипром. Сначала от волнения закрыла глаза ладонью, а затем аплодировала мужу.

Отметим, что супруга Александра Зинченко, несмотря на пикантное положение, тоже едет на Евро – в качестве журналистки каналов "Футбол 1/2/3".

"Самочувствие хорошее. Работаю. На Евро еду. Все по плану", – написала накануне Влада в Instagram.