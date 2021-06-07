Україну прорвало перед Євро-2020! У новій формі команда Шевченка рознесла Кіпр

Генеральна репетиція України перед чемпіонатом Європи виявилася дуже результативною. Дублем відзначився Андрій Ярмоленко, у якого тепер 40 голів за збірну

Олександр Зінченко та Олександр Зубков після забитого м'яча / Фото: Reuters

Збірна України переможно обкатала нову форму, яка дратує Росію. У заключному товариському матчі перед Євро-2020 команда Андрія Шевченка в Харкові на ОСК "Металіст" переграла Кіпр – 4:0.

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За шість днів до старту Євро напад збірної України виглядає дуже перспективно. Зрозуміло, що Кіпр – це не Нідерланди. Але моментів у Зубкова, Зінченка, Ярмоленка, Яремчука і Марлоса було більш ніж достатньо. І хочеться вірити, що під час чемпіонату Європи атака "синьо-жовтих" буде не менш результативною, ніж з кіпріотами.

/ Фото: Reuters

Сьогодні все перевернула 36-я хвилина, коли Малиновський побачив Зубкова, що тікав до чужих воріт, і довгою передачею вивів його один на один з воротарем кіпріотів. Панайоту за українцем не встигав і поштовхом в спину збив півзахисника в своїй штрафній. Суддя видалив кіпріота і поставив пенальті, реалізований Ярмоленком.

А вже на першій компенсованій хвилині суддя поставив ще один 11-метровий за гру рукою у власному штрафному майданчику Ніколае Янну. Бити довірили Зінченку, його дружина Влада Седан навіть прикривала очі. Але гравець МанСіті переграв воротаря і присвятив гол Владі, яка чекає на дитину.

Роботи у Пятова було сьогодні небагато, але на 52-й хвилині Христофі втік до наших воріт, і український голкіпер в останній момент випередив його і вибив м'яч головою. Кіпріоти не забили, а на 59-й хвилині Яремчук довів рахунок до розгромного з прострільної передачі Марлоса – 3:0.

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А добив Кіпр Ярмоленко, який забив з лінії штрафного за допомогою рикошету. Для Андрія це вже 40-й м'яч за збірну.

Після такої впевненої перемоги "синьо-жовті" вирушать на Євро в піднесеному настрої. В 2021 році підопічні Шевченка не поступаються, вигравши дві останні зустрічі.

Нагадаємо, що перший матч чемпіонату Україна проведе 13 червня в Амстердамі. Ще два поєдинки групового етапу пройдуть в Бухаресті: 17 июня проти Північної Македонії, і 21-го проти – Австрії.

Відмітимо, що Україні дають менше одного відсотка на перемогу на Євро-2020.