Почему ты бил пенальти? Беременная жена устроила Зинченко допрос после Кипра

Футболист МанСити посвятил гол в ворота киприотов своей супруге, которая в момент пробития пенальти закрыла ладонью глаза. Лавстори получила продолжение после игры

Александр Зинченко и его жена Влада / Фото: Instagram

У лавстори между Александром Зинченко и его женой Владой, свидетелями которой болельщики стали во время матча Украина – Кипр 4:0 в Харькове, было продолжение после игры.

Напомним, реализовав пенальти в ворота киприотов, Зинченко засунул мяч под футболку, посвятив гол беременной супруге, наблюдавшей за игрой из ложи прессы.

Александр Зинченко, сборная Украины / Фото: REUTERS

Александр Зинченко и Александр Зубков после забитого мяча / Фото: Reuters

При этом Влада в момент пенальти от волнения закрыла глаза ладонью, а затем поаплодировала мужу.

После матча Влада Зинченко (до замужества – Седан), уже в качестве журналистки каналов Футбол 1/2/3, взяла интервью у Александра, признанного лучшим игроком спарринга с Кипром.

- Почему именно ты пробивал пенальти? Тебе уступил Андрей Ярмоленко? – поинтересовалась Влада.

- Штатным пенальтистом у нас остается Андрей Ярмоленко, но я попросил взять этот мяч, поскольку пообещал своей жене забить сегодня. И, наконец, забил, – лишь немного улыбнувшись, ответил Владе футболист МанСити.

- Что ты шептал на ухо Илье Забарному, игравшему на позиции крайнего защитника, когда вы выходили на второй тайм? Дал подсказки из своего опыта игры на этой позиции в Манчестер Сити? – задала мужу еще один вопрос Влада.

- У меня очень внимательная жена, – не удержался от комплимента супруге Александр. – А Забарному я подсказал, чтобы он быстрее доставлял мяч Ярмоле или Малиновском: "Если ты делаешь лишнее касание, то соперник закрывает зоны, и нам приходится снова менять позиции".

Отметим, что Влада Седан тоже едет на Евро. "Самочувствие хорошее. Работаю. На Евро еду. Все по плану", – написала накануне она в Instagram.