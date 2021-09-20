Однажды под Полтавой: лошадь остановила футбольный матч Украина – Италия

Вот такой гость пришел на матч. Фото np.pl.ua

Два курьезных эпизода произошли на отборочном матче Дефлимпийских игр между сборными Украины и Италии.

Поединок проходил в селе Нижние Млыны Полтавской области. И на него пришли посмотреть не только болельщики, но и местная живность.

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По ходу встречи на поле выбежали две собаки, которых с трудом удалось прогнать. Это произошло в конце первого тайма.

А после перерыва на поле выбежала лошадь. С ней тоже удалось быстро справиться.

Что касается результата матча, то сборная Украины победила – 3:0.

Дефлимпийские игры – спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. Первые прошли в 1924 году в Париже, и с этого момента по настоящее время проводятся один раз в четыре года, за исключением периода Второй мировой войны.

В этом году соревнования должны были пройти в Бразилии, но из-за пандемии их перенесли на май 2022 года.

Ранее мы писали, что турецкий пес прервал поединок с участием "Днепра-1": животное пришлось выносить с поля на руках. Контрольный поединок был остановлен на некоторое время.