Одного разу під Полтавою: кінь зупинив футбольний матч Україна – Італія

Ось такий гість прийшов на матч. Фото np.pl.ua

Два курйозних епізоди відбулися на відбірковому матчі Дефлімпійських ігор між збірними України та Італії.

Поєдинок проходив в селі Нижні Млини Полтавської області. І на нього прийшли подивитися не тільки вболівальники, але і місцева живність.

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По ходу зустрічі на поле вибігли дві собаки, яких насилу вдалося прогнати. Це сталося в кінці першого тайму.

А після перерви на поле вибіг кінь. З ним теж вдалося швидко впоратися.

Що стосується результату матчу, то збірна України перемогла – 3:0.

Дефлімпійські ігри – спортивні змагання людей з порушеннями слуху. Перші пройшли в 1924 році в Парижі, і з цього моменту по теперішній час проводяться один раз на чотири роки, за винятком періоду Другої світової війни.

Цього року змагання повинні були пройти в Бразилії, але через пандемію їх перенесли на травень 2022 року.

Раніше ми писали, що турецький пес перервав поєдинок за участю "Дніпра-1": тварину довелося виносити з поля на руках. Контрольний поєдинок був зупинений на деякий час.