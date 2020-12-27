Пес украл бутсу у футболиста и сорвал матч: забавное видео

Пес по кличке Качито сорвал матч чемпионата Боливии вежду "Стронгестом" и "Насионалем". Четырехлапый выбежал на поле с бутсой в зубах, пробежался, а затем завалился на газон и принялся грызть обувку.

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Рефери пытался вытолкнуть собаку за пределы поля, однако тот лишь качался по траве. Тогда игрок "Стронгеста" Рауль Кастро взял пса на руки и вынес за пределы поля, где передал полиции.

Позже пса нашли в центре города и передали в приют для животных. Узнав об этом, Кастро заявил, что заберет Качито домой. Пока же футболист оплатил осмотр для животного в приюте.

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Ранее мы писали, что турецкий пес прервал поединок с участием "Днепра-1": животное пришлось выносить с поля на руках. Контрольный поединок был остановлен на некоторое время.

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