Один украинец попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020

Александр Зинченко, Украина - Швеция / Фото: Reuters

В ночь на среду сборная Украины вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал турнира. По итогам восьми поединков 1/8 финала Евро аналитики составили символическую сборную этой стадии.

Среди 11 лучших на своих позициях игроков оказался и один подопечный Андрея Шевченко. Очень высокую оценку (9,0) от сайта WhoScored получил 24-летний полузащитник Александр Зинченко, действовавший на левом фланге. Интересно, что выше – в 9,1 балла – оценили лишь испанца Феррана Торреса, а такую же оценку получил звездный француз Поль Погба. Правда, напомним, его команда проиграла Швейцарии в серии пенальти.

Всего же в ТОП-11 попали по два представителя сборных Италии, Испании и Чехии, по одному – Бельгии, Дании, Швейцарии, Франции и Украины.

Напомним, Зинченко вошел в историю сборной Украины на чемпионатах Европы, став самым молодым автором гола.

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В четвертьфиналах встретятся: Швейцария – Испания и Бельгия – Италия 2 июля, а Чехия – Дания и Украина – Англия – на следующий день, в субботу.

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Смотрите, как Александр открыл счет в матче со шведами: