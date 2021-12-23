Очевидцы в ужасе: Кличко убегал от следователей на водном мотоцикле, его догоняли на вертолете

Кличко сбежал от следователей по воде / Фото: Коллаж: Сегодня

Съемки шоу проходили прошлым летом на Баденском озере на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Очевидцы, прибывшие на озеро, стали свидетелями остросюжетной погони в стиле голливудских фильмов.

Читайте также: Кличко засекла камера видеонаблюдения, пока его ищут следователи в Германии

Реклама

Неизвестный на крутом водном квадроцикле убегал от своих преследователей, которые шли по его пятам на лодках. В это же время черный вертолет кружил в воздухе, а затем приземлился прямо на берегу озера.

Как оказалось, это были съемки финала шоу, а тем самым беглецом оказался Владимир Кличко, сообщает suedkurier.de.

Владимир Кличко бегает от следователей. Фото: suedkurier.de

Реклама

Впрочем, пока неизвестно, удалось ли боксеру уйти от преследователей. Это покажут в последней серии. Кстати, зрители раскритиковали шоу, назвав его фальшивкой.

Напомним, суть реалити-шоу состоит в том, что участники превращаются в преступников и должны на протяжении 10 дней прятаться от следователей.