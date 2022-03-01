Очень важна победа над оккупантом: украинец Хижняк избил россиянина

Александр Хижняк / Фото: Reuters

В финальный день соревнований на ринге сошлись украинский боксер Александр Хижняк и представитель страны-оккупанта Павел Сосулин.

Украинец победил россиянина по итогам трех раундов и стал чемпионом турнира. Четверо судей отдали украинцу победу со счетом 30:27, еще один рефери – 30:26.

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Стоит отметить, что для Хижняка эта победа стала четвертой подряд на турнире Странджа. Ранее он становился чемпионом этих соревнований в 2019, 2020 и 2021 годах.

Отметим, что на этих соревнованиях россиянин выступал без названия своей страны, гимна и флага. Отныне на международных соревнованиях не должно быть слов "Россия" и "Беларусь", представители этих стран могут быть допущены только в нейтральном статусе. Это лишь малая расплата за то горе, которое принесли эти имперские обломки в нашу Украину.

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