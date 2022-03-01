Дуже важлива перемога над окупантом: українець Хижняк побив росіянина

Олександр Хижняк / Фото: Reuters

У фінальний день змагань на рингу зійшлися український боксер Олександр Хижняк та представник країни-окупанта Павло Сосулін.

Українець переміг росіянина за підсумками трьох раундів та став чемпіоном турніру. Четверо суддів віддали українцеві перемогу з рахунком 30:27 , ще один рефері – 30:26.

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Варто зазначити, що для Хижняка ця перемога стала четвертою поспіль на турнірі Странджа. Раніше він ставав чемпіоном цих змагань у 2019, 2020 та 2021 роках.

Зазначимо, що на цих змаганнях росіянин виступав без назви своєї країни, гімну та прапора. Відтепер на міжнародних змаганнях не повинно бути слів "Росія" та "Білорусь", представники цих країн можуть бути допущені лише у нейтральному статусі. Це лише мала розплата за те горе, яке принесли ці імперські уламки до нашої України.

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