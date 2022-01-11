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Очень самокритично: Миколенко оценил свой дебют в Эвертоне

Сергей Шаховец
11 января, 14:31
В минувшую субботу Виталий Миколенко сыграл свой первый матч за Эвертон

Миколенко остался доволен поддержкой фанов и партнеров по команде / Фото: Getty Images

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал в составе английского Эвертона в матче Кубка Англии против Халл Сити (3:2). Миколенко вышел в старте и отыграл 120 минут этого непростого поединка.

О том, как оценивает свой дебют сам Виталий, украинец рассказал клубному сайту.

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"Я не очень доволен своей игрой в первые пару минут, так как сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые действительно помогли мне сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне.

Они оказывали огромную поддержку всеми возможными способами до и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше.

Виталий Миколенко дебютировал в составе Эвертона / Фото: REUTERS

Фанаты были невероятны. Впервые в жизни мне довелось испытать такую ​​поддержку.

Это была очень важная победа, нам удалось пройти в следующий раунд Кубка, было здорово выиграть свою первую игру.

Я очень рад быть здесь и сыграть свой дебютный матч в Кубке. Я очень рад, что команда победила, и хочу воспользоваться этим шансом, чтобы поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас до последних секунд.

Моя последняя игра была около месяца назад. Было довольно сложно вернуться в строй, особенно с новой командой, но я надеюсь, что у меня все получилось", – сказал Миколенко в интервью официальному сайту Эвертона.

Напомним, что наставник Эвертона Рафаэль Бенитес остался доволен дебютом игрока сборной Украины.

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Отметим, что дебют Виталия в Премьер-лиге пока откладывается. Поединок 18-го тура чемпионата Англии между Эвертоном и Лестером, который должен был состоятся 11 января, перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса в стане "лисов".