Дуже самокритично: Миколенко оцінив свій дебют у Евертоні

Миколенко залишився задоволений підтримкою фанів та партнерів по команді / Фото: Getty Images

Український захисник Віталій Миколенко дебютував у складі англійського Евертона у матчі Кубка Англії проти Халл Сіті (3:2). Миколенко вийшов у старті та відіграв 120 хвилин цього непростого поєдинку.

Про те, як оцінює свій дебют сам Віталій, українець розповів клубному сайту.

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"Я не дуже задоволений своєю грою у перші кілька хвилин, оскільки сильно нервував. Але потім я відчув підтримку своїх товаришів по команді, які справді допомогли мені зосередитись на грі. Вони зробили все можливе, щоб допомогти мені. Вони надавали величезну підтримку всіма можливими способами до і під час гри, і це мотивувало мене робити все можливе та грати ще краще.

Віталій Миколенко дебютував у складі Евертона / Фото: REUTERS

Фанати були неймовірні. Вперше в житті мені довелося відчути таку підтримку. Це була дуже важлива перемога, нам вдалося пройти до наступного раунду Кубка, було чудово виграти свою першу гру. Я дуже радий бути тут та зіграти свій дебютний матч у Кубку. Я дуже радий, що команда перемогла, і хочу скористатися цим шансом, щоб подякувати всім уболівальникам, які підтримували нас до останніх секунд. Моя остання гра була близько місяця тому. Було досить складно повернутися до ладу, особливо з новою командою, але я сподіваюся, що у мене все вийшло", – сказав Миколенко в інтерв'ю офіційному сайту Евертона.

Нагадаємо, що наставник Евертона Рафаель Бенітес залишився задоволеним дебютом гравця збірної України.

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Зазначимо, що дебют Віталія у Прем'єр-лізі поки що відкладається. Поєдинок 18-го туру чемпіонату Англії між Евертоном і Лестером, який мав відбутися 11 січня, перенесений на невизначений термін у зв'язку зі спалахом коронавірусу в стані "лисів".