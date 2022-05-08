Обворожительная милашка. Жена Роналду раскрыла секрет имени дочери

Жена Криштиану Роналду показала первые фото рожденной девочки / Фото: Коллаж: Сегодня

Бэлла Эсмеральда Роналду – именно так назвали свою новорожденную девочку звездная пара Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Супруга португальского бомбардира уже показывала семейное фото. Теперь очаровательную малышку Джорджина показала крупным планом.

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Все фотографии жена Криштиану Роналду выставила на своей странице в Instagram. А которая подпись под ними раскрыла секрет имени девочки:

"Бэлла Эсмеральда. 18042022", – лаконично сообщила Джорджина.

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К сожалению, роды Джорджины Родригес прошли тяжело. Семья ждала на рождение близнецов, но выжить смогла только девочка. Сын Роналду умер сразу после родов.

Трагедия в семье сказалась и на выступлении Криштиану Роналду. Он пропустил матч, но вернувшись на поле особо не мог помочь Манчестер Юнайтед. Неудачные результаты команды привели к краху в чемпионате. МЮ остался без Лиги чемпионов и не сможет уже подняться выше 6 места в турнирной таблице.