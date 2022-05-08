Чарівна милашка. Дружина Роналду розкрила секрет дочки

Дружина Криштіану Роналду показала світлини народженої дівчинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Белла Есмеральда Роналду – саме так назвали свою новонароджену дівчинку зіркова пара Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Дружина португальського бомбардира вже показувала сімейне фото. Тепер чарівну малу Джорджина показала великим планом.

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Усі свытлини дружина Кріштіану Роналду виставила на своїй сторінці у Instagram . А підпис під постом розкрив секрет імені дівчинки:

"Белла Есмеральда. 18042022", – лаконічно повідомила Джорджина.

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На жаль, пологи Джорджини Родрігес пройшли тяжко. Сім'я чекала на народження близнюків, але вижити змогла лише дівчинка. Син Роналду помер відразу після пологів.

Трагедія в сім'ї далася взнаки і на виступі Кріштіану Роналду. Він пропустив матч, але, повернувшись на поле, особливо не міг допомогти Манчестер Юнайтед. Невдалі результати команди спричинили крах у чемпіонаті. МЮ залишився без Ліги чемпіонів і не зможе піднятися вище 6 місця в турнірній таблиці.