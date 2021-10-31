Обидчику Ломаченко нашли замену: в ринг выйдет Питбуль

Ромеро и Крус / Фото: Instagram

26-летнему Роландо Ромеро, которого обвиняют в сексуальном насилии по отношению к нескольких девушкам, уже нашли замену на тот случай, если в следствие уголовного преследования он не сможет выйти в ринг против Джервонты Дэвиса 5 декабря.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, главным претендентом на роль сменщика непобедимого Ромеро является мексиканский боец легкого веса Исаак Крус по прозвищу Питбуль, в послужном списке которого 22 выигрыша (15 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение.

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"Крус был кандидатом на встречу с Дэвисом еще до того, как был выбран Ромеро. И вот к нему снова вернулись", – уточнил Коппинджер в своем Twitter.

Напомним, что буквально накануне Роландо Ромеро через СМИ набросился с оскорблениями на Василия Ломаченко, назвав украинца злом для бокса, трусом и послав его на три буквы.