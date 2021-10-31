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Кривднику Ломаченка знайшли заміну: в ринг вийде Пітбуль

Олег Люлька
31 жовтня, 18:12
Американця Роландо Ромеро, який потрапив у кримінальний скандал, у бою з Джервонтою Девісом 5 грудня готовий замінити мексиканець Ісаак Крус

Ромеро і Крус / Фото: Instagram

26-річному Роландо Ромеро, якого звинувачують у сексуальному насильстві стосовно кількох дівчат, уже знайшли заміну на той випадок, якщо внаслідок кримінального переслідування він не зможе вийти в ринг проти Джервонти Девіса 5 грудня.

Як повідомляє журналіст ESPN Майк Коппінджер, головним претендентом на роль змінника непереможного Ромеро є мексиканський боєць легкої ваги Ісаак Крус на прізвисько Пітбуль, у послужному списку якого 22 виграші (15 нокаутом), 1 нічия та 1 поразка.

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"Крус був кандидатом на зустріч із Девісом ще до того, як було обрано Ромеро. І ось до нього знову повернулися", – уточнив Коппінджер у своєму Twitter.

Нагадаємо, що напередодні Роландо Ромеро через ЗМІ накинувся із образами на Василя Ломаченка, назвавши українця злом для боксу і боягузом.

Ломаченко і Ромеро / Фото: Instagram