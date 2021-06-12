Обидчица Свитолиной выиграла Ролан Гаррос, одолев россиянку

Еще девять месяцев назад чешки Барборы Крейчиковой не было даже в сотне лучших теннисисток мира, а сегодня она стала победительницей Открытого чемпионата Франции

Героиня Гарроса-2021 Барбора Крейчикова / Фото: Reuters

Победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису стала чешка Барбора Крейчикова. В финале Ролан Гаррос 33-я ракетка WTA обыграла 32-ю, россиянку Анастасию Павлюченкову, со счетом 6:1, 2:6, 6:4.

Эта победа принесла Крейчиковой 1 400 000 евро призовых.

Напомним, именно Крейчиковой в 1/16 финала уступила лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина.

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Отметим, что 25-летняя Барбора Крейчикова стала лишь второй представительницей Чехии, выигравшей Ролан Гаррос в Открытой эре. Первый успех датирован 1981 годом, когда титул в одиночном разряде взяла Гана Мандликова.

Интересно, что еще девять месяцев назад Крейчикова не входила в ТОП-100 в одиночном разряде. Победа в Париже стала первым "шлемом" в карьере Барборы и всего лишь вторым личным титулом после выигрыша ранее в 2021 году турнира в Страсбурге.

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