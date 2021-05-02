Оба клуба Львова сохранили прописку в УПЛ. На вылет идет Милевский

ФК Львов гарантировал себе дальнейшее пребывание в высшем дивизионе украинского футбола волевой победой над Мариуполем 2:1 – смотрите, как она была добыта

ФК "Львов" / Фото: ФК "Львов"

Футбольный клуб Львов гарантировал себе сохранение прописки в Премьер-лиге после того, как в воскресенье добыл волевую победу над Мариуполем на его поле со счетом 2:1.

Решающий мяч львовяне забили на 90-й минуте – отличился капитан гостей Энес Махмутович из Люксембурга.

МАРИУПОЛЬ – ЛЬВОВ – 1:2. ОБЗОР МАТЧА

Мариуполь – Львов – 1:2

Голы: Топалов, 31 – Семенов, 33, Махмутович, 90

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Также еще на сезон продлил себе пребывание в высшем дивизионе украинского футбола другой львовский клуб – Рух, в воскресенье обыгравший Александрию 2:1.

А вот основным претендентом на то, чтобы финишировать последним в УПЛ и вылететь в Первую лигу, за два тура до завершения соревнований остается Минай Милевского, уступивший сегодня Заре 0:1.