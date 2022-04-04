О чем Усик спросил бы Путина при встрече? Достойный ответ боксера

Александру Усику плевать на Владимира Путина

Армия России уже более месяца активно бомбит украинские города и убивает мирное население. Жертвами фашистов стали более 150 детей. Особенно пострадали пригороды Киева, где оккупанты массово насиловали и убивали украинцев.

Агрессией соседей сплотила украинцев вокруг помощи стране, активно помогают и спортсмены. Так, в первые дни после вторжения на Родину вернулся боксер Александр Усик, который вступил в тероборону Киева.

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Правда, позже Усик покинул Украину для подготовки к бою-реваншу против Энтони Джошуа. Украинец дал интервью чешскому сайту profiboxing.cz, где рассказал о первых днях войны, причинах отъезда и своем отношении к Путину.

"Мне никогда не приходило в голову, что я останусь в Лондоне во время войны. Пришлось отменить прямой рейс в Киев, я возвращался через Польшу. Мне потребовался день, чтобы добраться до Киева и еще два, прежде чем я увидел свою семью и немного успокоился. Я взял в руки автомат, но это не означало, что я его использую. Что бы я спросил у Путина, если бы встретился с ним? Ничего. Мне плевать на этого человека. Нечего ему сказать. С помощью спорта я могу лучше всего распространять наши мысли и послание миру. Этот матч против Энтони будет для меня исключительным в этом отношении".

Напомним, что после победы над Джошуа в сентябре прошлого года Александр стал чемпионом мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Усик выиграл во всех 19 своих поединках, 13 из них завершив нокаутом.