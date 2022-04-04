Про що Усик запитав би Путіна під час зустрічі? Гідна відповідь боксера

Олександру Усику начхати на Володимира Путіна

Армія Росії вже понад місяць активно бомбить українські міста та вбиває мирне населення. Жертвами фашистів стали понад 150 дітей. Особливо постраждали передмістя Києва, де окупанти масово ґвалтували та вбивали українців.

Агресією сусідів згуртувала українців навколо допомоги країні, активно допомагають і спортсмени. Так, у перші дні після вторгнення на Батьківщину повернувся боксер Олександр Усик, який вступив до тероборони Києва.

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Правда, пізніше Усик залишив Україну для підготовки до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа. Українець дав інтерв'ю чеському сайту profiboxing.cz, де розповів про перші дні війни, причини від'їзду та своє ставлення до Путіна.

"Мені ніколи не спадало на думку, що я залишуся в Лондоні під час війни. Довелося скасувати прямий рейс до Києва, я повертався через Польщу. Мені знадобився день, щоб дістатися Києва і ще два, перш ніж я побачив свою сім'ю і трохи заспокоївся . Я взяв у руки автомат, але це не означало, що його використовую. Що б я запитав Путіна, якби зустрівся з ним? Нічого. Мені начхати на цю людину. Нема чого йому сказати. За допомогою спорту я можу найкраще поширювати наші думки та послання до світу. Цей матч проти Ентоні буде для мене винятковим щодо цього".

Нагадаємо, що після перемоги над Джошуа у вересні минулого року Олександр став чемпіоном світу за версією WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Усик виграв у всіх 19 своїх поєдинках, 13 з них завершивши нокаутом.