Новый зашквар Ломаченко: боксер запостил стихи поэта, который радовался оккупации Крыма

Ломаченко оказался фанатом Мамонова / Фото: Коллаж: Сегодня
Не успел утихнуть скандал по поводу флага Василия Ломаченко, как украинский боксер подкинул дров в костер.
В Іnstagram Василий запостил фрагмент передачи телеканала "Спас", который принадлежит Московской патриархии.
На видео российский рок-музыкант и поэт Петр Мамонов прочитал свой стих:
- Рассказывать не надо никогда,
- Что ложку ты проносишь мимо рта,
- И что жена попалась глупая не та,
- И что вокруг обман и суета,
- И что металл не тот, и сталь не та,
- И что Китай...
- Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!
Год назад Мамонову был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года за нарушение порядка въезда в аннексированный Россией Крым.
А вот позиция Мамонова по оккупации Крыма:
"Мы нужны Западу и америкосам развращенные, ленивые, релаксовые, в Макдональдсах сидящие. Чтобы взять нашу землю и на ней устроить правовое государство. Россия вымирает по миллиону в год. А мы не сдаемся. Вырвали, и дело верное", – заявил Мамонов.
Ранее Ломаченко потроллил Тарас Шелестюк. Он предположил, что Василий инвестировал в испанское вино.