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Новый зашквар Ломаченко: боксер запостил стихи поэта, который радовался оккупации Крыма

Андрей Трофимов
14 декабря, 14:04
Бывший чемпион мира по боксу поделился видео телеканала Московской патриархии, на нем стихи читает российский поэт и музыкант Петр Мамонов

Ломаченко оказался фанатом Мамонова / Фото: Коллаж: Сегодня

Не успел утихнуть скандал по поводу флага Василия Ломаченко, как украинский боксер подкинул дров в костер.

В Іnstagram Василий запостил фрагмент передачи телеканала "Спас", который принадлежит Московской патриархии.

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На видео российский рок-музыкант и поэт Петр Мамонов прочитал свой стих:

  • Рассказывать не надо никогда,
  • Что ложку ты проносишь мимо рта,
  • И что жена попалась глупая не та,
  • И что вокруг обман и суета,
  • И что металл не тот, и сталь не та,
  • И что Китай...
  • Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!

Год назад Мамонову был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года за нарушение порядка въезда в аннексированный Россией Крым.

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А вот позиция Мамонова по оккупации Крыма:

"Мы нужны Западу и америкосам развращенные, ленивые, релаксовые, в Макдональдсах сидящие. Чтобы взять нашу землю и на ней устроить правовое государство. Россия вымирает по миллиону в год. А мы не сдаемся. Вырвали, и дело верное", – заявил Мамонов.

Ранее Ломаченко потроллил Тарас Шелестюк. Он предположил, что Василий инвестировал в испанское вино.