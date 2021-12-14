Новий зашквар Ломаченка: боксер запостив вірші поета, який радів окупації Криму

Ломаченко виявився фанатом Мамонова / Фото: Колаж: Сьогодні
Не встиг вщухнути скандал, пов'язаний з прапором Василя Ломаченка, як український боксер підкинув дров у багаття
В Instagram Василь запостив фрагмент передачі телеканалу "Спас", що належить Московській патріархії.
На відео російський рок-музикант та поет Петро Мамонов прочитав свій вірш:
- Рассказывать не надо никогда,
- Что ложку ты проносишь мимо рта,
- И что жена попалась глупая не та,
- И что вокруг обман и суета,
- И что металл не тот, и сталь не та,
- И что Китай...
- Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!
Рік тому Мамонову було заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки за порушення порядку в'їзду до анексованого Росією Криму.
А ось позиція Мамонова щодо окупації Криму:
"Ми потрібні Заходу та американцям розбещені, ліниві, релаксові, що в Макдональдсах сидять. Щоб взяти нашу землю і на ній влаштувати правову державу. Росія вимирає по мільйону на рік. А ми не здаємося. Вирвали, і справа вірна", – заявив Мамонов.
Раніше Ломаченка потролив Тарас Шелестюк. Він припустив, що Василь інвестував у іспанське вино.