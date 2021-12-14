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Новий зашквар Ломаченка: боксер запостив вірші поета, який радів окупації Криму

Андрій Трофімов
14 грудня, 14:04
Колишній чемпіон світу з боксу поділився відео телеканалу Московської патріархії, на ньому вірші читає російський поет та музикант Петро Мамонов

Ломаченко виявився фанатом Мамонова / Фото: Колаж: Сьогодні

Не встиг вщухнути скандал, пов'язаний з прапором Василя Ломаченка, як український боксер підкинув дров у багаття

В Instagram Василь запостив фрагмент передачі телеканалу "Спас", що належить Московській патріархії.

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На відео російський рок-музикант та поет Петро Мамонов прочитав свій вірш:

  • Рассказывать не надо никогда,
  • Что ложку ты проносишь мимо рта,
  • И что жена попалась глупая не та,
  • И что вокруг обман и суета,
  • И что металл не тот, и сталь не та,
  • И что Китай...
  • Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!

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Рік тому Мамонову було заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки за порушення порядку в'їзду до анексованого Росією Криму.

А ось позиція Мамонова щодо окупації Криму:

"Ми потрібні Заходу та американцям розбещені, ліниві, релаксові, що в Макдональдсах сидять. Щоб взяти нашу землю і на ній влаштувати правову державу. Росія вимирає по мільйону на рік. А ми не здаємося. Вирвали, і справа вірна", – заявив Мамонов.

Раніше Ломаченка потролив Тарас Шелестюк. Він припустив, що Василь інвестував у іспанське вино.

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