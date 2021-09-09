8 сентября 21:45
Чехия 1
Украина 1
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Новый вызов для Шевченко! Он будет работать с Гарри Реднаппом

Андрей Трофимов
9 сентября, 09:32
В Англии проходит турнир по гольфу для селебрити, где в одной команде играют звезды мирового футбола – Андрей Шевченко, Гарри Реднапп и Пол Инс

Бывшие тренеры сыграют вместе в гольф

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко отложил в сторону футбольные конспекты и взял в руки клюшку для гольфа.

Читайте также: Андрей Шевченко: "Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше"

В эти дни в Англии проходит престижный турнир по гольфу. Параллельно с профессионалами организаторы устроили командные разборки для селебрити. В каждую команду вошло по одному профи и три аматора. Футбольное трио Андрей Шевченко – Гарри Реднапп – Пол Инс укомплектовал профессионал Лори Кантер.

Гарри Реднапп – известный в прошлом английский футболист и футбольный тренер. Отец бывшего полузащитника и капитана Ливерпуля Джейми Реднаппа и дядя бывшего полузащитника Челси Фрэнка Лэмпарда.

Ранее Реднапп тренировал такие клубы, как Вест Хэм и Тоттенхэм. А после Евро-2012 очень хотел возглавить сборную Украины.

"Это фантастическая работа, – говорил тогда Реднапп. – Я узнал об этом предложении несколько недель назад, когда украинская сторона связалась с моими представителями. Я настроен серьезно насчет этой возможности".

Однако тогда национальную команду возглавил Михаил Фоменко.

Пол Инс завершил карьеру в 2007 году. В его послужном списке выступления за Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Интер, Ливерпуль. Два чемпионских титула в Англии и победа в Кубке кубков.

Напомним, что со сборной Украины Андрей Шевченко дошел до четвертьфинала Евро-2020, после чего с ним не продлили контракт. "Каждую вторую игру проваливались": Павелко намекнул, почему не продлил контракт с Шевченко.

Реклама