Новый вызов для Шевченко! Он будет работать с Гарри Реднаппом

Бывшие тренеры сыграют вместе в гольф

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко отложил в сторону футбольные конспекты и взял в руки клюшку для гольфа.

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В эти дни в Англии проходит престижный турнир по гольфу. Параллельно с профессионалами организаторы устроили командные разборки для селебрити. В каждую команду вошло по одному профи и три аматора. Футбольное трио Андрей Шевченко – Гарри Реднапп – Пол Инс укомплектовал профессионал Лори Кантер.

Гарри Реднапп – известный в прошлом английский футболист и футбольный тренер. Отец бывшего полузащитника и капитана Ливерпуля Джейми Реднаппа и дядя бывшего полузащитника Челси Фрэнка Лэмпарда.

Ранее Реднапп тренировал такие клубы, как Вест Хэм и Тоттенхэм. А после Евро-2012 очень хотел возглавить сборную Украины.

"Это фантастическая работа, – говорил тогда Реднапп. – Я узнал об этом предложении несколько недель назад, когда украинская сторона связалась с моими представителями. Я настроен серьезно насчет этой возможности".

Однако тогда национальную команду возглавил Михаил Фоменко.

Пол Инс завершил карьеру в 2007 году. В его послужном списке выступления за Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Интер, Ливерпуль. Два чемпионских титула в Англии и победа в Кубке кубков.

Напомним, что со сборной Украины Андрей Шевченко дошел до четвертьфинала Евро-2020, после чего с ним не продлили контракт. "Каждую вторую игру проваливались": Павелко намекнул, почему не продлил контракт с Шевченко.