Новый тренер сборной Украины ездит на метро

В столичной подземке нового наставника национальной команды Петракова встретила журналистка Ирина Козюпа. Она даже не сразу поверила, что тренер главной команды страны может передвигаться на общественном транспорте.

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"Очень скромный и приветливый. Не мог понять, почему меня удивило то, что он ездит в метро. Мол, ничего особенного в этом нет.

Сказал, что на пресс-конференциях будет стараться говорить на украинском языке, имел очень хорошую беседу с Шевченко и всеми мыслями сейчас уже в матче с Казахстаном", – описала Ирина встречу с Петраковым у себя на странице в Facebook.