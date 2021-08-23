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Новий тренер збірної України їздить на метро

Олександр Трикіша
23 серпня, 10:09
Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков відвідав матч Прем'єр-ліги Динамо – Десна (4:0), а потім відправився додому... на метро

Олександр Петраков їздить на метро / Фото: Facebook

У столичній підземці нового наставника національної команди Петракова зустріла журналістка Ірина Козюпа. Вона навіть не відразу повірила, що тренер головної команди країни може пересуватися на громадському транспорті.

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"Дуже скромний і привітний. Не міг зрозуміти, чому мене здивувало те, що він їздить в метро. Мовляв, нічого особливого в цьому немає.

Сказав, що на прес-конференціях буде старатися говорити українською мовою, мав дуже хорошу розмову з Шевченком і всіма думками зараз вже в матчі з Казахстаном", – описала Ірина зустріч з Петраковим у себе на сторінці в Facebook.

Раніше Петраков працював багато років з юнацькими і молодіжними командами. У 2019 під керівництвом Петракова молодіжна збірна України U-20 виграла чемпіонат світу!

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