Новый рекорд! Украинка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Анна Рыкун стала чемпионкой мира
Сумчанка Анна Рыкун соревновалась в категории до 57 кг на чемпионате мира в Алматы. Украинка сумела установить мировой рекорд среди женщин в классическом жиме штанги лежа.
23-летняя спортсменка показала результат 122 кг, завоевав золотую медаль. Это новый мировой рекорд!
"Это была самая сложная психологически и одновременно лучшая по предоставленным условиям подготовка!
Это был путь, граничивший между чувствами к стремлению победы, что так важно в наше время, и между желанием просто сдаться в плен своих страхов. Хочу сказать спасибо, в первую очередь себе, я смогла", – цитирует Рыкун Суспильне.
Отметим, что в 2019 году Анна стала чемпионкой Европы с рекордом 107,5 кг.
Ранее мы сообщали, что в оккупированном Бердянске похитили чемпиона мира по пауэрлифтингу Сергея Певнева. Российские войска продолжают творить произвол на временно оккупированных территориях Украины.