1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Новый рекорд! Украинка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Сергей Шаховец
29 мая, 15:53
На чемпионате мира по пауэрлифтингу в Казахстане украинская спортсменка Анна Рыкун завоевала золотые медали

Анна Рыкун стала чемпионкой мира

Сумчанка Анна Рыкун соревновалась в категории до 57 кг на чемпионате мира в Алматы. Украинка сумела установить мировой рекорд среди женщин в классическом жиме штанги лежа.

23-летняя спортсменка показала результат 122 кг, завоевав золотую медаль. Это новый мировой рекорд!

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"Это была самая сложная психологически и одновременно лучшая по предоставленным условиям подготовка!

Это был путь, граничивший между чувствами к стремлению победы, что так важно в наше время, и между желанием просто сдаться в плен своих страхов. Хочу сказать спасибо, в первую очередь себе, я смогла", – цитирует Рыкун Суспильне.

Отметим, что в 2019 году Анна стала чемпионкой Европы с рекордом 107,5 кг.

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Ранее мы сообщали, что в оккупированном Бердянске похитили чемпиона мира по пауэрлифтингу Сергея Певнева. Российские войска продолжают творить произвол на временно оккупированных территориях Украины.

Оккупанты выкрали чемпиона мира Сергея Певнева / Фото: Коллаж: Сегодня