Новий рекорд! Українка стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу

Анна Рикун стала чемпіонкою світу

Сумчанка Анна Рикун змагалася в категорії до 57 кг на чемпіонаті світу в Алмати. Українка зуміла встановити світовий рекорд серед жінок у класичному жимі штанги лежачи.

23-річна спортсменка показала результат 122 кг, здобувши золоту медаль. Це новий світовий рекорд!

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"Це була найскладніша психологічно і водночас найкраща за наданими умовами підготовка! Це був шлях, що межував між почуттями до прагнення перемоги, що так важливо в наш час, та бажанням просто здатися в полон своїх страхів. Хочу сказати дякую передовсім собі, я змогла!!!" – цитує Рикун Суспільне.

Зазначимо, що в 2019 році Анна стала чемпіонкою Європи з рекордом 107,5 кг.

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Раніше ми повідомляли, що в окупованому Бердянську викрали чемпіона світу з пауерліфтингу Сергія Певнева. Російські війська продовжують свавілля на тимчасово окупованих територіях України.