26 сентября 14:00
Минай 1
Львов 2
26 сентября 17:00
Днепр-1 0
Заря 4
26 сентября 19:30
Десна 1
Металлист 1925 2
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Замена Попову? Дарья Белодед на качелях с киевским дзюдоистом

Андрей Трофимов
26 сентября, 23:33
Бронзовая призерша Олимпиады-2020, которую называют секс-символом украинского спорта, заинтриговала снимком в своем Instagram

Дарья Белодед и Кирилл Самотуг / Фото: Instagram

Дарья Белодед о личной жизни старается не распространяться, но время от времени интригует совместными снимками с представителями мужского дзюдо вне татами, заставляя гадать, а не завладел ли кто-нибудь ее сердцем.

Читайте также: Вот это была бы пара! Что мешает отношениям Беленюка и Белодед

Реклама

Вот и в этот раз бронзовая призерша Токио-2020 опубликовала в сториз своего Instagram фото на качелях с киевским дзюдоистом Кириллом Самотугом, который был победителем Кубка Европы среди юношей, но во взрослых соревнованиях громкими успехами не отметился.

Как вам эта пара?

Реклама

Впрочем, сам Кирилл утверждает, что они с Дарьей – лишь друзья.

"Моя подружка", – написал он в соцсетях, добавив применительно к Белодед эмодзи принцессы.

Напомним, ранее Дарья Белодед встречалась с олимпийским чемпионом по дзюдо из Италии Фабио Базиле, а затем у нее был роман с защитником Динамо Денисом Поповым.

Денис Попов и Дарья Белодед / Фото: Instagram

После расставания с Белодед Попов уже сделал предложение другой девушке, которую, к слову, тоже зовут Дашей.

А вот Белодед связывать себя такого рода отношениями, похоже, пока не спешит.

Реклама

Читайте также:

Реклама