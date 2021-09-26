Замена Попову? Дарья Белодед на качелях с киевским дзюдоистом

Дарья Белодед и Кирилл Самотуг / Фото: Instagram

Дарья Белодед о личной жизни старается не распространяться, но время от времени интригует совместными снимками с представителями мужского дзюдо вне татами, заставляя гадать, а не завладел ли кто-нибудь ее сердцем.

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Вот и в этот раз бронзовая призерша Токио-2020 опубликовала в сториз своего Instagram фото на качелях с киевским дзюдоистом Кириллом Самотугом, который был победителем Кубка Европы среди юношей, но во взрослых соревнованиях громкими успехами не отметился.

Как вам эта пара?

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Впрочем, сам Кирилл утверждает, что они с Дарьей – лишь друзья.

"Моя подружка", – написал он в соцсетях, добавив применительно к Белодед эмодзи принцессы.

Напомним, ранее Дарья Белодед встречалась с олимпийским чемпионом по дзюдо из Италии Фабио Базиле, а затем у нее был роман с защитником Динамо Денисом Поповым.

Денис Попов и Дарья Белодед / Фото: Instagram

После расставания с Белодед Попов уже сделал предложение другой девушке, которую, к слову, тоже зовут Дашей.

А вот Белодед связывать себя такого рода отношениями, похоже, пока не спешит.