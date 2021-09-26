Заміна Попову? Дар'я Білодід на гойдалках із київським дзюдоїстом

Дар'я Білодід і Кирило Самотуг / Фото: Instagram

Дар'я Білодід про особисте життя намагається не поширюватися, але час від часу інтригує спільними знімками з представниками чоловічого дзюдо поза татамі, змушуючи гадати, чи не заволодів хтось її серцем.

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Ось і цього разу бронзова призерка Токіо-2020 опублікувала в сторіз свого Instagram фото на гойдалках із київським дзюдоїстом Кирилом Самотугом, який був переможцем Кубка Європи серед юнаків, але у дорослих змаганнях гучними успіхами не відзначився.

Як вам ця пара?

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Утім, сам Кирило стверджує, що вони з Дар'єю – лише друзі.

"Моя подружка", – написав він у соцмережах, додавши стосовно Білодід емодзі принцеси.

Нагадаємо, раніше Дар'я Білодід зустрічалася з олімпійським чемпіоном із дзюдо з Італії Фабіо Базіле, а потім у неї був роман із захисником Динамо Денисом Поповим.

Денис Попов і Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Після розставання з Білодід Попов уже зробив пропозицію іншій дівчині, яку, до речі, теж звати Дашею.

А ось Білодід пов'язувати себе такими стосунками, схоже, поки що не поспішає.