26 вересня 14:00
Минай 1
Львів 2
26 вересня 17:00
Дніпро-1 0
Зоря 4
26 вересня 19:30
Десна 1
Металіст 1925 2
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Заміна Попову? Дар'я Білодід на гойдалках із київським дзюдоїстом

Андрій Трофімов
26 вересня, 23:33
Бронзова призерка Олімпіади-2020, яку називають секс-символом українського спорту, заінтригувала знімком у своєму Instagram

Дар'я Білодід і Кирило Самотуг / Фото: Instagram

Дар'я Білодід про особисте життя намагається не поширюватися, але час від часу інтригує спільними знімками з представниками чоловічого дзюдо поза татамі, змушуючи гадати, чи не заволодів хтось її серцем.

Читайте також: Ось це була б пара! Що заважає стосункам Беленюка і Білодід

Реклама

Ось і цього разу бронзова призерка Токіо-2020 опублікувала в сторіз свого Instagram фото на гойдалках із київським дзюдоїстом Кирилом Самотугом, який був переможцем Кубка Європи серед юнаків, але у дорослих змаганнях гучними успіхами не відзначився.

Як вам ця пара?

Реклама

Утім, сам Кирило стверджує, що вони з Дар'єю – лише друзі.

"Моя подружка", – написав він у соцмережах, додавши стосовно Білодід емодзі принцеси.

Нагадаємо, раніше Дар'я Білодід зустрічалася з олімпійським чемпіоном із дзюдо з Італії Фабіо Базіле, а потім у неї був роман із захисником Динамо Денисом Поповим.

Денис Попов і Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Після розставання з Білодід Попов уже зробив пропозицію іншій дівчині, яку, до речі, теж звати Дашею.

А ось Білодід пов'язувати себе такими стосунками, схоже, поки що не поспішає.

Реклама

Читайте також:

Реклама