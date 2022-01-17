Новий Миколенко? Днепр-1 арендовал у Динамо скоростного защитника

Роман Вантух заменил Владислава Дубинчака в Днепре-1 / Фото: Коллаж: Сегодня
23-летний защитник будет выступать в команде Йовичевича на правах аренды, сообщает официальный сайт Днепра-1.
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Роман Вантух должен заменить в команде Владислава Дубинчака, которого Луческу вернул в Киев после трансфера Миколенко в английский Эвертон.
В осенней части чемпионата Вантух выступал за одесский Черноморец. В составе "моряков" фулбек провел 10 матчей и отдал один ассист.
Ранее мы сообщали, что первым новичком Днепр-1 во время зимнего перерыва стал воспитанник Барселоны, игравший за мадридский Реал.
Напомним, за 12 туров до финиша Премьер-лиги Днепр-1 занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая на пять очков от Динамо.