Новий Миколенко? Днепр-1 арендовал у Динамо скоростного защитника

Роман Вантух заменил Владислава Дубинчака в Днепре-1 / Фото: Коллаж: Сегодня

23-летний защитник будет выступать в команде Йовичевича на правах аренды, сообщает официальный сайт Днепра-1.

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Роман Вантух должен заменить в команде Владислава Дубинчака, которого Луческу вернул в Киев после трансфера Миколенко в английский Эвертон.

Владислав Дубинчак и Виталий Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня

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В осенней части чемпионата Вантух выступал за одесский Черноморец. В составе "моряков" фулбек провел 10 матчей и отдал один ассист.

Ранее мы сообщали, что первым новичком Днепр-1 во время зимнего перерыва стал воспитанник Барселоны, игравший за мадридский Реал.

Марк Гуаль забивал за дубль "сливочных" / Фото: Twitter

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Напомним, за 12 туров до финиша Премьер-лиги Днепр-1 занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая на пять очков от Динамо.