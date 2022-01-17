Звезду сборной Украины не пустили на матч! Он не вакцинирован

Из-за новых антиковидных правил в чемпионате Италии Руслан Малиновский был вынужден пропустить матч Аталанты с Интером

Малиновскому придется сделать прививку / Фото: Коллаж: Сегодня

Стала известна причина почему полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не сыграл против Интера. Раньше было сообщение, что у футболиста коронавирус.

На самом деле в чемпионат Италии с 10 января изменились ковид-протоколы. Теперь даже у игроков обязательно должен быть сертификат о вакцинации для посещения стадиона.

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Поэтому Малиновскому и запретили даже появляться на арене. Он не сделал прививку от COVID-19.

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Как отмечает TuttoAtalanta, лидер сборной Украины должен получить первую дозу вакцины уже в ближайшее время. Однако выйти на поле в матчах чемпионата Италии он сможет лишь спустя 15 дней после укола.

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