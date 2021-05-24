"Ноги были несвежие": Шева объяснил, почему не выиграли у Бахрейна

Тренер сборной назвал две причины четвертой кряду ничьей. Первая – играли под большой нагрузкой. Вторая – не хватило хладнокровия при реализации моментов

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Будь в атаке сборной Украины такой игрок, как Шева, мы бы победили Бахрейн.

Это можно прочитать между строк в заявлениях главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко после 1:1 в харьковском товарняке с Байхрейном.

"Опять ничья (четвертая кряду со счетом 1:1), но я считаю, что команда создала достаточно моментов, чтобы спокойно выиграть этот матч. Не хватало хладнокровия в реализации, – заявил Шева. – Ребята играли под большой нагрузкой. Это повлияло на качество. Ноги были несвежие"

"Мы готовим команду к матчам чемпионата Европы. И результат в товарищеских матчах с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром меня вообще не интересует. Я доволен структурой игры, но нам не хватает качества в завершении", – опять вспомнил о наболевшем Шевченко

"Этот матч дал нам физическую информацию, – добавил Андрей Шевченко. – Мы посмотрим на объем скоростных действий, объем беговой работы, на восстановление. Эта встреча была важна для футболистов, которые раньше закончили чемпионат, для тех же игроков Шахтера. Для молодежи, которая сегодня вышла. Было важно дать им возможность сыграть, посмотреть на них"

"Судаков очень хорошо вошел в игру, он активный, мобильный парень. Попову было немножечко тяжело, потому что мы потеряли структуру игры, проигрывая в счете"

"Подрастающая молодежь хорошо справлялась в этом недельном цикле, у них еще вся футбольная жизнь впереди, они будут повышать свои индивидуальные качества, исполнение, особенно в завершающей фазе. Сегодня нам этого не хватало"

"Конечно, у меня тоже екнуло сердце, когда Степаненко получил повреждение. Хочется, чтобы мы прошли без травм этот подготовительный этап. Важно, чтобы все наши ведущие игроки подошли к Евро в лучшей форме"

"Для меня сейчас более важны физическая форма футболистов и структурная игра команды. Поэтому будут эксперименты и изменения позиций. Матч с Бахрейном был полезен в том плане, что я теперь знаю, кто уже готов, а кто еще немножечко сзади. Получим информацию с датчиков, с которыми ребята сегодня работали, посмотрим на их восстановление, на скоростную работу и спланируем следующий этап", – сказал Андрей Шевченко в эфире Великого футбола

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Отметим, что перед Евро команда Андрея Шевченко проведет еще два спарринга. Игра Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре (начало – в 21:00), а с Кипром встретимся 7 июня в Харькове (19:00).

Напомним, на Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Обзор матча Украина – Бахрейн (1:1)