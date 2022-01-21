Ниже среднего: Лунин получил невысокую оценку за победу в Кубке Испании

Андрей Лунин / Фото: Twitter

Реал обыграл Эльче (2:1 доп. время) и вышел в четвертьфинал Кубка Испании. Андрей Лунин отыграл все 120 минут в составе "сливочных".

Наш голкипер получил от SofaScore оценку в 6,8 баллов. Это третья худшая отметка среди футболистов стартового состава Реала. Хуже только у Луки Йовича (6,4) и Марсело (6,6). Средняя в команде – 7,11.

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Голкипер "сливочных" пропустил 1 гол, совершил два сэйва, а также отдал 18 точных передач (90%).

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Ради справедливости стоит отметить, что соперник нанес всего три удара в створ ворот Лунина. А процент владения мячом подопечных Анчелотти в кубковом матче составил 59%.

Лунин не раз выручал Реал / Фото: Getty Images

Напомним, что свой первый матч в сезоне Лунин сыграл 5 января против Алькояно (3:1) в 1/16 Кубка Испании.