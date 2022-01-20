Лунин не подкачал. Реал в меньшинстве вырвал победу в Кубке Испании

"Королевский" клуб вышел в четвертьфинал Кубка Короля, в чем немалая заслуга украинского голкипера

Лунин не раз выручал Реал / Фото: Getty Images

Карло Анчелотти сдержал слово и выпустил Андрея Лунина в стартовом составе Реала на матч 1/8 финала Кубка Испании.

"Сливочные" владели преимуществом на протяжении всей игры, но в основное время так и не сумели распечатать ворота хозяев поля.

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На 102-й минуте игры Реал остался в меньшинстве – с поля был удален Марсело. А через минуту Эльче вышел вперед – Гонсалу Верде с помощью рикошета отправил мяч в сетку ворот Лунина.

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Спустя четыре минуты мадридцы восстановили статус-кво. Себальос пробил метров с 15-ти, Иско подставил ногу и дезориентировал вратаря – 1:1.

Победный гол в ворота Эльче забил Эден Азар. Бельгийский вингер вышел "на свидание" с голкипером Эльче и свой шанс не упустил.

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Правда, на 119-й минуте хозяева сравняли счет, но арбитр зафиксировал фол в атаке.

Кубок Испании 2021/2022. 1/8 финала.

Эльче – Реал – 1:2.

Голы: Верду, 104 – Иско, 108, Азар, 115.

Удаления: Милья, 120+1 (второе предупреждеие) – Марсело, 102 (фол последней надежды).

Эльче: Вернер – Паласиос, Дональд (Верду, 87), Паланко, Мохика – Хосан (Моренте, 65), Рауль Гути, Гумбау, Фидель – Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95).

Реал: Лунин – Васкес, Начо, Алаба, Марсело – Камавинга (Модрич, 71), Вальверде (Каземиро, 71), Кроос (Себальос, 91) – Родриго (Азар, 91), Йович (Иско, 79), Винисиус (Менди, 117).

Команда Карло Анчелотти вышла в четвертьфинал, в чем немалая заслуга украинского вратаря.

В активе Лунина два важнейших сэйва: в первом тайме Андрей отразил опасный удар головой игрока Эльче, а во втором отбил удар со штрафного.