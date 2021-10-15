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Никогда не буду тебя уважать: Уайлдер ненавидит Фьюри после нокаута

Александр Трикиша
15 октября, 09:42
У Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри произошел интересный диалог в ринге сразу после поединка. Американец отказался примириться с соперником

Уайлдер и Фьюри во время третьего боя / Фото: REUTERS

Спустя несколько дней после поражения Уайлдер назвал себя королем спорта и неожиданно поздравил Фьюри с победой, но сразу после боя у него было совсем другое настроение.

Сразу после окончания боя Фьюри подошел в угол Уайлдера, чтобы поздравить соперника с отличным боем. Однако американец не был настроен на разговор.

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  • - Нет любви
  • - Не говоря уже о любви, есть уважение. Сегодня вечером тебя побили честно. Вот и все. Я уважаю тебя, потому что я мужчина.
  • - Я не буду уважать тебя, я не буду уважать тебя. Я никогда не буду уважать тебя.

Когда Фьюри уводили из угла, он сказал Уайлдеру: "Не показывай плохое спортивное качество, ты проиграл честно и справедливо".

Мы сообщали, что атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила обоих участников сумашедшего боя. Правда, в случае с Фьюри ограничились лишь одним месяцем – до 24 ноября. А вот Уайлдер не сможет боксировать до 8 апреля 2022 года.

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